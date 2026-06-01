Spectacle équestre Origine Saint-Léger-en-Bray
Spectacle équestre Origine Saint-Léger-en-Bray samedi 13 juin 2026.
Saint-Léger-en-Bray
Spectacle équestre Origine
981 Route départementale Saint-Léger-en-Bray Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Venez découvrir un spectacle équestre (voltige équestre, danse, chevaux…) le samedi 13 juin au Parc Saint-Léger.
Organisé par la Piste des Voltigeurs, Evi’danse et Cécile Parquet.
Réservation conseillée.
Venez découvrir un spectacle équestre (voltige équestre, danse, chevaux…) le samedi 13 juin au Parc Saint-Léger.
Organisé par la Piste des Voltigeurs, Evi’danse et Cécile Parquet.
Réservation conseillée. .
981 Route départementale Saint-Léger-en-Bray 60155 Oise Hauts-de-France +33 6 47 52 50 20
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English :
Come and discover an equestrian show (acrobatics, dance, horses…) on Saturday June 13 at Parc Saint-Léger.
Organized by Piste des Voltigeurs, Evi’danse and Cécile Parquet.
Reservations recommended.
L’événement Spectacle équestre Origine Saint-Léger-en-Bray a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis