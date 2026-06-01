Saint-Léger-en-Bray

Spectacle équestre Origine

981 Route départementale Saint-Léger-en-Bray Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Venez découvrir un spectacle équestre (voltige équestre, danse, chevaux…) le samedi 13 juin au Parc Saint-Léger.

Organisé par la Piste des Voltigeurs, Evi’danse et Cécile Parquet.

Réservation conseillée.

Venez découvrir un spectacle équestre (voltige équestre, danse, chevaux…) le samedi 13 juin au Parc Saint-Léger.

Organisé par la Piste des Voltigeurs, Evi’danse et Cécile Parquet.

Réservation conseillée. .

981 Route départementale Saint-Léger-en-Bray 60155 Oise Hauts-de-France +33 6 47 52 50 20

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English :

Come and discover an equestrian show (acrobatics, dance, horses…) on Saturday June 13 at Parc Saint-Léger.

Organized by Piste des Voltigeurs, Evi’danse and Cécile Parquet.

Reservations recommended.

L’événement Spectacle équestre Origine Saint-Léger-en-Bray a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis