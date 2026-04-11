Chauvé

Spectacle équestre Western

Le puits des bois Chauvé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 19:30:00

fin : 2026-08-05 19:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-26 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-09 2026-08-12 2026-08-16 2026-08-19 2026-08-23 2026-08-26

Amateurs de chevaux et de voltige, venez découvrir le nouveau spectacle équestre proposé par l’association CréaVoltige. Rendez-vous à Chauvé !

Au programme

Fermez les yeux. Imaginez… La danse des chevaux, le son régulier de leur pas… Le rythme inimitable du galop. Venez admirer la grâce des chevaux et les figures acrobatiques époustouflantes de leurs cavaliers. Ce spectacle est bien plus qu’une simple démonstration d’arts équestres. C’est une véritable parenthèse hors du temps qui se déroule sous vos yeux, remplie de passion, d’émotions et de moments inoubliables.

Pratique

durée du spectacle 1h30 avec entracte

food truck et buvette sur place

réservation en ligne via le lien ici

billetterie sur place

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Chauvé .

Le puits des bois Chauvé 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 03 28 37 54 puitsdesbois@outlook.fr

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English :

Horse lovers and acrobats, come and discover the new equestrian show put on by the CréaVoltige association. See you in Chauvé!

L’événement Spectacle équestre Western Chauvé a été mis à jour le 2026-05-26 par I_OT Pornic