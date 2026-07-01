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Spectacle Escal’en scène : « Le vestiaire des filles » !, Jardins de la mairie, Escalquens

samedi 4 juillet 2026 · Jardins de la mairie · Escalquens

Spectacle Escal’en scène : « Le vestiaire des filles » !, Jardins de la mairie, Escalquens

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Lieu
Jardins de la mairie
Adresse
Escalquens
Ville
31750 Escalquens
Département
Haute-Garonne
Tarif
Gratuit

Spectacle Escal’en scène : « Le vestiaire des filles » ! Samedi 4 juillet, 21h00 Jardins de la mairie Haute-Garonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T21:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T21:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00

Escal’en Scène revient pour sa 5e édition avec une création originale et immersive : « Le Vestiaire des filles » à partir de 21h
Un spectacle entre théâtre et cinéma autour du rugby féminin, des défis, des doutes…et de la force du collectif
En résumé :
Le concept d’Escal’en Scène, c’est :

  • Un spectacle fait par les habitants, pour les habitants

  • Une rencontre entre amateurs et professionnels

  • Un projet culturel qui crée du lien social

  • Une expérience collective, artistique et humaine

Nous vous attendons nombreux !

Ouverture de la buvette à 18h30

Jardins de la mairie Escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://escalenscene.fr/ »}]
Escal’en scène fait son grand retour pour sa 5ème édition

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