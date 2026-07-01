Informations pratiques

Spectacle Escal’en scène : « Le vestiaire des filles » ! Samedi 4 juillet, 21h00 Jardins de la mairie Haute-Garonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T21:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T21:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00

Escal’en Scène revient pour sa 5e édition avec une création originale et immersive : « Le Vestiaire des filles » à partir de 21h

Un spectacle entre théâtre et cinéma autour du rugby féminin, des défis, des doutes…et de la force du collectif

En résumé :

Le concept d’Escal’en Scène, c’est :

Un spectacle fait par les habitants, pour les habitants

Une rencontre entre amateurs et professionnels

Un projet culturel qui crée du lien social

Une expérience collective, artistique et humaine

Nous vous attendons nombreux !

Ouverture de la buvette à 18h30

Jardins de la mairie Escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://escalenscene.fr/ »}]

Escal’en scène fait son grand retour pour sa 5ème édition