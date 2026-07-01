Spectacle Escal’en scène : « Le vestiaire des filles » !, Jardins de la mairie, Escalquens
samedi 4 juillet 2026 · Jardins de la mairie · Escalquens
Informations pratiques
Spectacle Escal’en scène : « Le vestiaire des filles » ! Samedi 4 juillet, 21h00 Jardins de la mairie Haute-Garonne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T21:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T21:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00
Escal’en Scène revient pour sa 5e édition avec une création originale et immersive : « Le Vestiaire des filles » à partir de 21h
Un spectacle entre théâtre et cinéma autour du rugby féminin, des défis, des doutes…et de la force du collectif
En résumé :
Le concept d’Escal’en Scène, c’est :
Un spectacle fait par les habitants, pour les habitants
Une rencontre entre amateurs et professionnels
Un projet culturel qui crée du lien social
Une expérience collective, artistique et humaine
Nous vous attendons nombreux !
Ouverture de la buvette à 18h30
Jardins de la mairie Escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://escalenscene.fr/ »}]
Escal’en scène fait son grand retour pour sa 5ème édition