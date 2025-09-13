Spectacle évènement Tellement Sardou Théâtre des Jacobins Dinan

Spectacle évènement Tellement Sardou Théâtre des Jacobins Dinan samedi 18 avril 2026.

Spectacle évènement Tellement Sardou

Théâtre des Jacobins 6 Rue de l’Horloge Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18 23:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Les admirateurs de Michel Sardou seront absolument conquis par ce grand spectacle haut en couleur mettant à l’honneur cet immense chanteur.

Asti Even et sa troupe, nous offre un florilège des plus grandes chansons de Michel Sardou. De son premier succès engagé « les Ricains » en passant par ses chansons populaires comme Le rire du sergent, Les bals populaires ou En chantant, il nous propose également de voyager avec La Java de Broadway, Afrique Adieu, les Lacs du Connemara, sans oublier les incontournables chansons d’amour de Sardou telles que Je vais t’aimer, La maladie d’amour, Dix ans plus tôt, pour ne citer qu’elles… toutes ces chansons gravées à jamais dans le temps comme celle qui marqua la France entière en 1975 nommée Le France.

Un spectacle inédit, riche en émotions dans lequel Asti Even nous rappelle que les chansons de Michel Sardou font parties du patrimoine de la chanson française !

Billetterie dans les bureaux de Dinan, Saint-Jacut, Saint-Cast le Guildo et Fréhel, ou en cliquant sur « réserver ». .

Théâtre des Jacobins 6 Rue de l’Horloge Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 69 76

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle évènement Tellement Sardou Dinan a été mis à jour le 2025-09-13 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme