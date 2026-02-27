Spectacle Fables, concert dessiné Meymac

Spectacle Fables, concert dessiné

Par Watchdog et Benjamin Flao _ musique et dessin en direct

Porte de passage entre le réel et le merveilleux, ce concert dessiné nous conte avec humour les péripéties d’un quotidien troublé. Nous sommes plongé·e·s dans la musique et le dessin qui se répondent, se transforment sous nos yeux et nos oreilles. La musique nourrit les images qui nourrissent la musique. Une immersion sonore et visuelle d’une beauté fascinante dont il est difficile de décrocher.

A partir de 7 ans _ gratuit

Dans le cadre du CTEAC Haute-Corrèze et du projet d’éducation artistique et culturelle le prix des bulles coordonné par Haute-Corrèze Communauté, avec la librairie La Limou’Zine, l’ALCA et les lycées professionnels d’Ussel, Bort-les-Orgues et Neuvic, avec le soutien de la commune de Meymac, la DRAC et la Région Nouvelle-Aquitaine, l’Académie de Limoges et le Département de la Corrèze .

