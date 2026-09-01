Informations pratiques

Felzins

Spectacle Fabrice Guérin à Felzins

70 route du bourg Felzins Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Proposé par l'association "Rêvons nos villages".

Proposé par l'association "Rêvons nos villages".

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70 route du bourg Felzins 46270 Lot Occitanie +33 7 65 72 16 12 revonsnosvillages@gmail.com

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English :

Statement by the association “R%EAvons nos villages.”

L’événement Spectacle Fabrice Guérin à Felzins Felzins a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Figeac