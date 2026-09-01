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AGENDA · Felzins

Spectacle Fabrice Guérin à Felzins Felzins

vendredi 25 septembre 2026 · Felzins

Spectacle Fabrice Guérin à Felzins Felzins

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
70 route du bourg
Ville
46270 Felzins
Département
Lot
Tarif
Participation libre

Felzins

Spectacle Fabrice Guérin à Felzins

70 route du bourg Felzins Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Proposé par l'association "Rêvons nos villages".

Proposé par l'association "Rêvons nos villages".

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70 route du bourg Felzins 46270 Lot Occitanie +33 7 65 72 16 12  revonsnosvillages@gmail.com

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English :

Statement by the association “R%EAvons nos villages.”

L’événement Spectacle Fabrice Guérin à Felzins Felzins a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Figeac