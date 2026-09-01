AGENDA · Felzins
Spectacle Fabrice Guérin à Felzins Felzins
vendredi 25 septembre 2026 · Felzins
Informations pratiques
Felzins
Spectacle Fabrice Guérin à Felzins
70 route du bourg Felzins Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Proposé par l'association "Rêvons nos villages".
Proposé par l'association "Rêvons nos villages".
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70 route du bourg Felzins 46270 Lot Occitanie +33 7 65 72 16 12 revonsnosvillages@gmail.com
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English :
Statement by the association “R%EAvons nos villages.”
L’événement Spectacle Fabrice Guérin à Felzins Felzins a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Figeac