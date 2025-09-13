Spectacle « Faire le Beau » Théâtre Public de Montreuil Montreuil

Spectacle « Faire le Beau » Théâtre Public de Montreuil Montreuil jeudi 12 mars 2026.

Et si l’habit faisait le moine ? Dans un cortège joyeusement loufoque et en perpétuelle transformation, la metteuse en scène et marionnettiste Bérangère Vantusso questionne le rapport aussi intime que politique que nous entretenons avec nos habits.

De l’uniforme scolaire à celui des sportif·ves, du bleu de travail à l’habit des religieux·ses, du déguisement de carnaval au costume de scène, que racontent et révèlent les vêtements que nous portons ? Dans une parade extravagante et poétique, cinq interprètes de la Jeune Troupe du Théâtre Olympia se débattent avec leurs identités et les nombreuses pièces de leur garde-robe. Et si les habits ne se bornaient pas à nous couvrir ? Et si les vêtements jouaient un rôle déterminant dans le regard que nous posons sur le monde ? Tout comme ils contribuent à affirmer qui nous sommes à ses yeux ? Un défilé de questions taillées sur mesure pour que la pensée et l’imaginaire puissent mesurer l’empreinte sociale des habits sur nos vies.

Spectacle mis en scène par Bérangère Vantusso – Coproduction.

Du jeudi 12 mars 2026 au vendredi 20 mars 2026 :

payant

Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-12T01:00:00+01:00

fin : 2026-03-21T00:59:59+01:00

Date(s) :

Théâtre Public de Montreuil 63 rue Victor Hugo 93100 Montreuil

https://theatrepublicmontreuil.com/faire-le-beau +33148704890 https://www.facebook.com/TheatrePublicMontreuil?locale=fr_FR https://www.facebook.com/TheatrePublicMontreuil?locale=fr_FR