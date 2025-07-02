Spectacle Faites l’apéro pas la guerre Théâtre La Foucotte Nancy

Spectacle Faites l’apéro pas la guerre

Théâtre La Foucotte 3 rue de la Foucotte Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-27 21:45:00

2026-02-27

Faut-il rester sobre en toutes circonstances ?

Matthieu Jolibert a pris une grande résolution. Cette année il va se calmer sur l’apéro car en voyant le nombre de bouteilles vides dans son bac à verre il se rend compte qu’il se laisse un peu trop aller…

Alors en ce début d’année, Matthieu décide de faire le Dry January. Un mois entier sans alcool pour ressourcer son corps. Sa décision est prise et elle est irrévocable. Ce qui n’est pas sans faire sourire Salomé, sa femme, qui elle n’a aucune intention de se priver de quoi que ce soit.

D’autant plus que ce soir ils sont invités chez Francky, le meilleur ami de Salomé qui veut leur présenter sa nouvelle conquête, Natacha. L’ambiance s’annonce festive et… arrosée.

Et comme l’alcool fait souvent ressortir les vérités la soirée risque d’être mouvementée…Tout public

Théâtre La Foucotte 3 rue de la Foucotte Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 43 16 86 86

English :

Should you stay sober in all circumstances?

Matthieu Jolibert has made a big resolution. This year he’s going to take it easy on the aperitif, because when he sees the number of empty bottles in his glass bin, he realizes that he’s letting himself go a bit too much…

So at the start of the new year, Matthieu decided to do the Dry January. A whole month without alcohol to rejuvenate his body. His decision is irrevocable. Which makes his wife Salomé smile, as she has no intention of depriving herself of anything.

All the more so as tonight they are invited to Francky’s, Salomé’s best friend, who wants to introduce them to his new conquest, Natacha. The atmosphere promises to be festive and… boozy.

And as alcohol often brings out the truth, the evening is likely to be eventful…

German :

Sollte man unter allen Umständen nüchtern bleiben?

Matthieu Jolibert hat einen großen Vorsatz gefasst. Dieses Jahr wird er sich beim Aperitif zurückhalten, denn wenn er die Anzahl der leeren Flaschen in seinem Glasbehälter sieht, merkt er, dass er sich ein bisschen zu sehr gehen lässt …

Zu Beginn des Jahres beschließt Matthieu daher, den Dry January zu machen. Ein ganzer Monat ohne Alkohol, um seinem Körper neue Kraft zu geben. Seine Entscheidung steht fest und ist unwiderruflich. Das bringt seine Frau Salomé zum Schmunzeln, denn sie hat nicht die Absicht, auf irgendetwas zu verzichten.

Umso mehr, als sie heute Abend bei Francky, Salomes bestem Freund, eingeladen sind, der ihnen seine neue Eroberung Natacha vorstellen will. Die Stimmung verspricht festlich und … trinkfreudig zu werden.

Und da Alkohol oft Wahrheiten ans Licht bringt, könnte der Abend turbulent werden…

Italiano :

Bisogna rimanere sobri in ogni circostanza?

Matthieu Jolibert ha preso una grande decisione. Quest’anno ci andrà piano con l’aperitivo, perché quando vede il numero di bottiglie vuote nel suo cestino del vetro, si rende conto che si sta lasciando andare un po’ troppo…

Così, all’inizio del nuovo anno, Matthieu ha deciso di fare il Dry January. Un mese intero senza alcol per ricaricare le batterie. La sua decisione è stata presa ed è stata irrevocabile. Il che fa sorridere sua moglie Salomé, che non ha intenzione di privarsi di nulla.

Tanto più che stasera sono invitati da Francky, il migliore amico di Salomé, che vuole presentargli la sua nuova conquista, Natacha. L’atmosfera si preannuncia festosa e… ubriaca.

E poiché l’alcol spesso fa emergere la verità, la serata si preannuncia movimentata…

Espanol :

¿Debe mantenerse sobrio en cualquier circunstancia?

Matthieu Jolibert ha hecho un gran propósito. Este año va a tomarse con calma sus aperitivos, porque cuando ve el número de botellas vacías en su cubo de cristal, se da cuenta de que se está dejando llevar demasiado…

Así que a principios de año, Matthieu decidió hacer el Dry January. Un mes entero sin alcohol para recargar las pilas. Su decisión estaba tomada y era irrevocable. Lo que hace sonreír a su mujer, Salomé, que no tiene intención de privarse de nada.

Sobre todo porque esta noche están invitados a casa de Francky, el mejor amigo de Salomé, que quiere presentarles a su nueva conquista, Natacha. El ambiente promete ser festivo y… borracho.

Y como el alcohol a menudo saca a relucir la verdad, la velada se anuncia agitada…

