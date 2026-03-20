Spectacle Famille Kukukara Koroko Hendaye
Spectacle Famille Kukukara Koroko Hendaye mardi 25 août 2026.
Spectacle Famille Kukukara Koroko
Place Sokoburu Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Pour clôturer la saison estivale des spectacles Famille, Sébastien Desgrans propose un spectacle de 50 minutes Tout Public Kukukara Koroko ou la magie comme prétexte à la rencontre.
Un spectacle d’effets magiques, drôles, étonnant et poétiques avec la participation active du public.
A découvrir en famille. .
Place Sokoburu Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34
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English : Spectacle Famille Kukukara Koroko
L’événement Spectacle Famille Kukukara Koroko Hendaye a été mis à jour le 2026-03-17 par Hendaye Tourisme & Commerce