Spectacle Famille Kukukara Koroko

Place Sokoburu Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Pour clôturer la saison estivale des spectacles Famille, Sébastien Desgrans propose un spectacle de 50 minutes Tout Public Kukukara Koroko ou la magie comme prétexte à la rencontre.

Un spectacle d’effets magiques, drôles, étonnant et poétiques avec la participation active du public.

A découvrir en famille. .

Place Sokoburu Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34

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English : Spectacle Famille Kukukara Koroko

L’événement Spectacle Famille Kukukara Koroko Hendaye a été mis à jour le 2026-03-17 par Hendaye Tourisme & Commerce