Spectacle Fantasio La Friche Oloron-Sainte-Marie

Informations pratiques

Oloron-Sainte-Marie

Spectacle Fantasio

La Friche 5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25 20:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Après une tournée estivale en 2025 ayant rassemblée plus de 1200 spectacteurs, Fantasio reprend du service !

Fantasio est une comédie en deux actes écrite par Alfred de Musset et publiée en 1833. Tout le monde est invité à venir célébrer le mariage de la Princesse. Mais c’était sans compter la mort de St Jean, le bouffon du roi. Fantasio, un jeune homme audacieux et insolent décide alors d’endosser son costume. Ce geste renverse l’ordre établi et ouvre un monde où l’amour, la liberté et le théâtre redeviennent possibles. Mis en scène par Emile Lacoste, ce spectacle est porté par une jeune troupe de comédiens, habillés de costumes d’inspiration médiévale, cette adaptation contemporaine célèbre la puissance du théâtre à remettre le monde en mouvement. Fantasio c’est une déclaration d’amour au théâtre dans sa capacité à soutenir en nous ce qui est vivant, ce qui invente et rêve. .

La Friche 5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 64 02 81 adishatz@lafricheoloron.fr

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English : Spectacle Fantasio

L’événement Spectacle Fantasio Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme du Haut-Béarn