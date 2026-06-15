Spectacle Flair Günea Mauléon-Licharre

Mauléon-Licharre

Spectacle Flair

Günea 18 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 17:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Le cirque des Grandes Oreilles vous invite à Mauléon.

Avant le spectacle rencontre bienveillante et tendre avec les Grandes Oreilles, Roméo et Timoun, les deux ânes. Une expérience joyeuse et délicate pour ressentir, dessiner. Un moment de partage fait de caresses, de mots doux et d’écoute. Le spectacle se déroulera ensuite. Les amis imaginaires, ces êtres invisibles et précieux qui peuplent l’enfance prennent vie et racontent les émotions qui nous traversent (théâtre gestuel, bruitage, musique et manipulations d’objets). Dès 4 ans. Inscriptions conseillées .

Günea 18 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 78 88

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English : Spectacle Flair

L’événement Spectacle Flair Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Pays Basque