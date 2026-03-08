Spectacle Flamenco

Bosmie-l’Aiguille Haute-Vienne

Tarif : 12 EUR

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Laissez-vous emporter par l’intensité et la passion du flamenco lors d’une soirée vibrante à la Salle Bizet. Le spectacle Almá Flamenca réunit danseurs et musiciens pour un moment artistique intense, où rythmes de guitare, percussions et chants accompagnent l’énergie expressive de la danse.

Entre élégance des gestes, puissance des frappes et émotion à fleur de peau, ce spectacle plonge le public au cœur de la culture andalouse.

Organisée par le comité de jumelage de Bosmie-l’Aiguille, cette soirée conviviale promet un véritable voyage musical et chorégraphique !

Un verre de sangria est offert pour prolonger l’ambiance chaleureuse de ce rendez-vous festif. Réservation conseillée. .

Bosmie-l’Aiguille 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 48 94 46

