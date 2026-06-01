SPECTACLE FLAMENCO DE LA PEÑA PELLIZCO Toulouges
SPECTACLE FLAMENCO DE LA PEÑA PELLIZCO Toulouges dimanche 28 juin 2026.
Toulouges
SPECTACLE FLAMENCO DE LA PEÑA PELLIZCO
1 Avenue Lavoisier Toulouges Pyrénées-Orientales
Tarif : 16 – 16 –
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 15:30:00
fin : 2026-06-28 17:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Al son de mi tierra spectacle de fin d’année de l’association Peña Flamenca Pellizco. Artistes invités Vanesa Cortés (chant), Edgar Platón (guitare) Antonio Parraguez (cajón), Floriane Bèges-Cabanes (danse) Richard Jimenez (guitare), Cécile Cam…
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1 Avenue Lavoisier Toulouges 66350 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
Al son de mi tierra : end-of-year show by the Peña Flamenca Pellizco association. Guest artists: Vanesa Cortés (vocals), Edgar Platón (guitar) Antonio Parraguez (cajón), Floriane Bèges-Cabanes (dance) Richard Jimenez (guitar), Cécile Cam…
L’événement SPECTACLE FLAMENCO DE LA PEÑA PELLIZCO Toulouges a été mis à jour le 2026-06-02 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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