Toulouges

SPECTACLE FLAMENCO DE LA PEÑA PELLIZCO

1 Avenue Lavoisier Toulouges Pyrénées-Orientales

Tarif : 16 – 16 –

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 15:30:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Al son de mi tierra spectacle de fin d’année de l’association Peña Flamenca Pellizco. Artistes invités Vanesa Cortés (chant), Edgar Platón (guitare) Antonio Parraguez (cajón), Floriane Bèges-Cabanes (danse) Richard Jimenez (guitare), Cécile Cam…

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1 Avenue Lavoisier Toulouges 66350 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

Al son de mi tierra : end-of-year show by the Peña Flamenca Pellizco association. Guest artists: Vanesa Cortés (vocals), Edgar Platón (guitar) Antonio Parraguez (cajón), Floriane Bèges-Cabanes (dance) Richard Jimenez (guitar), Cécile Cam…

L’événement SPECTACLE FLAMENCO DE LA PEÑA PELLIZCO Toulouges a été mis à jour le 2026-06-02 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME