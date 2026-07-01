Spectacle – Flopi ! Flopi !

Informations pratiques

Les trois héros à la queue en tire-bouchon se retrouvent ainsi détrônés par trois poulettes bretonnes et le célèbre mangeur de grand-mères par une ogresse italienne poilue. Les deux conteuses revisitent la tradition avec une énergie débordante. Du rythme, du chant, des mimiques, des corps qui racontent, deux voix qui s’entremêlent et un zeste de langue italienne : voilà les ingrédients de ce spectacle plein de fraicheur et d’humour.

Dans le cadre de l’opération Partir en Livre.

Fabienne Morel et Debora Di Gilio vous emmènent sur les chemins bretons et italiens des grands contes de notre enfance et vous dénichent des versions traditionnelles de chez elles.

Le mardi 14 juillet 2026

de 10h30 à 11h30

Le mardi 07 juillet 2026

de 10h30 à 11h30

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-07T13:30:00+02:00

fin : 2026-07-14T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-07T10:30:00+02:00_2026-07-07T11:30:00+02:00;2026-07-14T10:30:00+02:00_2026-07-14T11:30:00+02:00



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