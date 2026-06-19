Spectacle FLORES DE MALINCONIA Saint-Martin-en-Vercors
Spectacle FLORES DE MALINCONIA Saint-Martin-en-Vercors vendredi 17 juillet 2026.
Saint-Martin-en-Vercors
Spectacle FLORES DE MALINCONIA
7 PL PLACE DU TILLEUL Saint-Martin-en-Vercors Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:30:00
fin : 2026-07-17 21:15:00
Date(s) :
2026-07-17
Ballade FLAMENCA chantée, dansée, narrée. Entre mémoire et terre perdue, par Esme la Francesa. L’art du Flamenco chanté et dansé au royaume du Vercors !
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7 PL PLACE DU TILLEUL Saint-Martin-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 01 61 83 michelfontainemaisoncelle@gmail.com
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English :
A FLAMENCO ballad—sung, danced, and narrated. Between memory and a lost land, by Esme la Francesa. The art of Flamenco—sung and danced—in the kingdom of Vercors!
L’événement Spectacle FLORES DE MALINCONIA Saint-Martin-en-Vercors a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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