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Spectacle Fracassés Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye

dimanche 18 octobre 2026 · Espace Culturel Mendi Zolan · Hendaye

Spectacle Fracassés Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Espace Culturel Mendi Zolan
Adresse
119 boulevard de la Mer
Ville
64700 Hendaye
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Hendaye

Spectacle Fracassés

Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 17:30:00
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

Durée 90 minutes.
Public: adultes et enfants de plus de 14 ans.

Portrait d’une jeunesse en quête de sens. Fracassés est une épopée urbaine qui se situe quelque part entre les bords du Styx et le Pays Imaginaire de Peter Pan.

Ce projet est le fruit d’une envie de recherche sur le théâtre à destination de jeunes adultes comme matière d’émancipation, comme espace de dialogue pour développer nos puissances d’agir.

Autour de ce spectacle, une table ronde sur la professionnalisation des artistes émergents du territoire vous sera proposée.   .

Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49 

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English : Spectacle Fracassés

L’événement Spectacle Fracassés Hendaye a été mis à jour le 2026-08-28 par Hendaye Tourisme & Commerce

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