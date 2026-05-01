Spectacle Future Légende Foug rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Foug

Foug

Spectacle Future Légende Foug

rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Salle Jean Ferrat Foug Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Panique à l’audition ! La troupe Future Légende débarque à Foug

Sortez vos agendas ! Notre belle salle Jean Ferrat va vibrer au rythme de la chanson française. La troupe locale Future Légende revient nous voir avec une toute nouvelle création L’audition s’il vous plaît !

Imaginez 30 choristes survoltés, prêts à tout pour séduire des producteurs très influents. De France Gall à Clara Luciani, en passant par Mika ou Maître Gims, le répertoire s’annonce aussi varié que festif. Mais attention … dans les coulisses, rien ne se passe comme prévu ! Entre éclats de voix et imprévus, la soirée promet d’être électrique (et la note pourrait bien être salée !)

Venez soutenir nos talents locaux pour une soirée placée sous le signe de la bonne humeur.

Sur réservationTout public

10 .

rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Salle Jean Ferrat Foug 54570 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 62 70 26

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English :

Audition panic! The Future Légende troupe arrives in Foug

Get out your diaries! Our beautiful Salle Jean Ferrat will be vibrating to the rhythm of French chanson. Local troupe Future Légende returns with a brand new creation: L’audition s’il vous plaît!

Imagine 30 overexcited choristers, ready to do anything to seduce highly influential producers. From France Gall to Clara Luciani, via Mika and Maître Gims, the repertoire promises to be as varied as it is festive. But be warned… behind the scenes, nothing goes according to plan! Between vocal outbursts and the unexpected, the evening promises to be electric (and the bill could well be steep!)

Come and support our local talent for a fun-filled evening.

Reservations required

L’événement Spectacle Future Légende Foug Foug a été mis à jour le 2026-05-19 par MT TERRES TOULOISES