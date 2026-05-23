Fresne-Saint-Mamès

Spectacle gala La lampe des merveilles à Fresne St Mamès

Salle des fêtes Fresne-Saint-Mamès Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-20

Les élèves de l’école de danse du village présentent leur gala annuel qui cette année s’intitule La lampe des merveilles . Un moment de plaisir qui se déroulera sur deux soirées au choix. il suffit pour cela de réserver. Rdv 20h à la salle des fêtes. .

Salle des fêtes Fresne-Saint-Mamès 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 08 30 68 cal.fresnois@laposte.net

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English : Spectacle gala La lampe des merveilles à Fresne St Mamès

L’événement Spectacle gala La lampe des merveilles à Fresne St Mamès Fresne-Saint-Mamès a été mis à jour le 2026-05-23 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY