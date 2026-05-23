Spectacle gala La lampe des merveilles à Fresne St Mamès Fresne-Saint-Mamès
Spectacle gala La lampe des merveilles à Fresne St Mamès Fresne-Saint-Mamès vendredi 19 juin 2026.
Fresne-Saint-Mamès
Spectacle gala La lampe des merveilles à Fresne St Mamès
Salle des fêtes Fresne-Saint-Mamès Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-19 2026-06-20
Les élèves de l’école de danse du village présentent leur gala annuel qui cette année s’intitule La lampe des merveilles . Un moment de plaisir qui se déroulera sur deux soirées au choix. il suffit pour cela de réserver. Rdv 20h à la salle des fêtes. .
Salle des fêtes Fresne-Saint-Mamès 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 08 30 68 cal.fresnois@laposte.net
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English : Spectacle gala La lampe des merveilles à Fresne St Mamès
L’événement Spectacle gala La lampe des merveilles à Fresne St Mamès Fresne-Saint-Mamès a été mis à jour le 2026-05-23 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY