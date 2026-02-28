Spectacle “Gibran Gibran” L’Institut du Monde Arabe Paris France

Le spectacle propose une sélection de vingt-cinq textes de Khalil Gibran, parmi lesquels le public en tire dix au hasard à chaque représentation. Une rencontre vivante avec l’œuvre intemporelle de Gibran, qui résonne puissamment avec l’actualité et invite à la réflexion et à la solidarité.

Roda Fawaz ne se limite pas à la seule lecture du Prophète, le texte le plus connu de Gibran. Il explore l’ensemble de son œuvre – chroniques, lettres, essais –, révélant des facettes plus intimes et engagées de l’auteur. Ces écrits trouvent aujourd’hui une résonance particulière, faisant écho aux conflits qui frappent le Proche-Orient et rappelant combien Gibran, déjà, pressentait les fractures du monde et tentait d’y opposer la lumière de la pensée.

Gibran Gibran n’est pas une simple lecture théâtrale : c’est une expérience vivante, sensorielle et intellectuelle, un voyage au cœur de la poésie et de l’engagement d’un écrivain visionnaire dont la parole continue de questionner notre temps.

Mon frère, l’égoïsme a suscité la rivalité aveugle, laquelle a engendré l’esprit de clan, lequel a mis en place le pouvoir. Ce pouvoir qui a créé des sanguinaires et des meurtriers que les gens qualifient de grands hommes, dont les écrivains exaltent les noms et dont les livres ne dédaignent pas de conserver les batailles dans leurs ventres.

Porté par l’acteur et auteur Roda Fawaz, Gibran Gibran est une expérience théâtrale unique. À travers une sélection de textes de Khalil Gibran tirés au hasard par le public, le spectacle transforme chaque représentation en un voyage singulier, où poésie, engagement et humanité prennent vie.

Le samedi 14 mars 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit sous condition

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris France

https://www.imarabe.org/fr/agenda/litterature-et-poesie/spectacle-gibran-gibran +33140513838



