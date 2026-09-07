Spectacle Hand In Cap de la compagnie Niya, Médiathèque municipale Englos, Englos

Informations pratiques

Spectacle Hand In Cap de la compagnie Niya Dimanche 4 octobre, 10h30 Médiathèque municipale Englos Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T10:30:00+02:00 – 2026-10-04T11:15:00+02:00

Fin : 2026-10-04T10:30:00+02:00 – 2026-10-04T11:15:00+02:00

Dans un espace de jeu resséré, Jimmy développe une gestuelle à la dextérité captivante, faite d’ondulations et de pulsations. Il raconte la contrainte du corps par la danse, narre son immobilité par le mouvement, évoque ses différences, son anormalité, ses particularités – Un défi narratif tout autant qu’une performance pour Jimmy Omoï, danseur émérite remarqué pour sa gestuelle particulière et qui sur ce spectacle la contient, comme ce corps contraint. Dans un jeu de double regard, il évoque son histoire personnelle et dévoile avec pudeur la confrontation au monde d’un corps immobilisé qui ne demande qu’à s’exprimer. Il tend ainsi laparole au public, ouvre le dialogue sur nos relations à l’autre et surtout à celui qui est hors norme.

Tout public dès 6 ans – durée 35 minutes.

Médiathèque municipale Englos 22 rue Paul Procureur 59320 Englos Englos 59320 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 50 73 00 »}]

Spectacle de danse en fauteuil roulant