Spectacle Hildebrandt La Passerelle Mauléon
Spectacle Hildebrandt La Passerelle Mauléon samedi 31 janvier 2026.
Spectacle Hildebrandt
La Passerelle 8 Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres
Tarif : 17 – 17 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Chanson, cabaret et cuisine avec son Risotto de Stuttgart, Hildebrandt casse les codes du concert et fait littéralement bouillir la marmite ! L’élégant crooner, ami de Lescop et compagnon de Dominique A, offre un spectacle théâtro-culino-musical où se mêlent guitares, souvenirs et bruits de casseroles, et vous inviteà passer à table. Bon appétit !
À partir de 12 ans. .
La Passerelle 8 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 61 55 scenesdeterritoire@agglo2b.fr
