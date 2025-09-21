Spectacle Hildebrandt La Passerelle Mauléon

Spectacle Hildebrandt La Passerelle Mauléon samedi 31 janvier 2026.

La Passerelle 8 Grand'Rue Mauléon Deux-Sèvres

2026-01-31

Chanson, cabaret et cuisine avec son Risotto de Stuttgart, Hildebrandt casse les codes du concert et fait littéralement bouillir la marmite ! L’élégant crooner, ami de Lescop et compagnon de Dominique A, offre un spectacle théâtro-culino-musical où se mêlent guitares, souvenirs et bruits de casseroles, et vous inviteà passer à table. Bon appétit !

À partir de 12 ans. .

La Passerelle 8 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 61 55 scenesdeterritoire@agglo2b.fr

