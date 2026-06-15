Wittersdorf

Spectacle: Histoire de la Musique Tzigane

29 rue de Walheim Wittersdorf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-31 19:30:00

fin : 2026-07-31 21:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Un duo revisitant les musiques d’Europe de l’Est et la chanson française, entre tradition et jazz manouche.

Elle au chant et lui aux cordes vous feront découvrir l’histoire de la musique tzigane, ses racines et ses influences. Le répertoire des musiques traditionnelles d’Europe de l’Est se mêle aux grands classiques du jazz manouche. Brassens, Montand ou encore Piaf sont réinterprétés, accompagnés de compositions originales. Depuis 2014, Ladislava propose un voyage de la France aux Balkans, à la (re)découverte de morceaux d’ici et d’ailleurs, intemporels et sans frontières. .

29 rue de Walheim Wittersdorf 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 20

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English :

A duo that reinterprets Eastern European music and French chanson, blending tradition with Gypsy jazz.

L’événement Spectacle: Histoire de la Musique Tzigane Wittersdorf a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme du Sundgau