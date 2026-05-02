Bidache

Spectacle historique Bidache le passé recomposé

Bourg et esplanade du château Bidache Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Animations dès 16h.

17h, balade commentée du village avec un garde gramontois ou dame Annie (rdv à l’entrée du parc du château).

18h, animation rejoignez la garde rapprochée de Jeanne d’Albret carré de piquiers, lignes de combat, essais aux armes du 16ème siècle, maniement d’épées pour les enfants et participation du public.

19h, spectacle historique (début à 19h30). Mise en scène des grands événements qui se sont déroulés au château de Gramont de 1266 à 1856 (faits vérifiés) avec 126 bénévoles, une cavalerie professionnelle et maîtres fauconniers. 500 costumes d’époque vous transporteront à travers les siècles. Réservation fortement conseillée. Diffusé en simultané en basque, occitan et espagnol (sur réservation), traductions écrites en anglais.

21h, restauration (et dès 16h).

22h30, feu d’artifice.

Toute personne en situation d’handicap, nous contacter.

Animaux non acceptés. .

Bourg et esplanade du château Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49 bidache@otpaysbasque.com

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English : Spectacle historique Bidache le passé recomposé

L’événement Spectacle historique Bidache le passé recomposé Bidache a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Pays Basque