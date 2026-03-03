Visite du château de Gramont Bidache

Visite du château de Gramont

Allée de Gramont Bidache Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-27

2026-05-27

Cette visite guidée vous fera voyager sur les traces des célèbres ducs de Gramont. Vous passerez la porte monumentale pour découvrir les restes raffinés des anciens décors renaissance, et devinerez les tracés des jardins et allées de ce bel ensemble, classé Monument Historique. La montée au donjon vous fera profiter d’un panorama à 360° sur les Pyrénées. Minimum 4 personnes, nombre de personnes limité, réservation obligatoire. Personnes en situation d’handicap nous contacter.

A proximité panorama du site de Miremont, églises du XIIIe siècle et pont du Moyen âge, chemin de halage de la Bidouze, parcours patrimoniaux en libre accès, chasse au trésor Terra Aventura, parcours routier avec points de vue le long de l’Adour… .

Allée de Gramont Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49 bidache@otpaysbasque.com

