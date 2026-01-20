Spectacle historique son et lumière Le Chemin des Mémoires Bazas

Spectacle historique son et lumière Le Chemin des Mémoires

Août 1914 la France appelle ses enfants pour défendre la Mère Patrie. Pour Jean, enfant du Pays, meunier du moulin de la Glory, c’est presque l’heure du départ. Au soir des adieux avec sa mère, cette femme de la terre, raconteuse d’histoires, l’instant est aux souvenirs. L’histoire de Bazas se réveille l’instant d’une nuit dans ce spectacle porté par des Bazadais passionnés qu’ils soient figurants, techniciens, décorateurs ou costumiers.

1000 personnages, chevaux et attelages composent cette grande fresque historique et romanesque.

A partir de 19h, profitez d’une restauration rapide à Auberge des Troubadours, des jeux en bois. A 19h30 découvrez également l’animation théâtrale Grégoire ou la légende du chevalier bazadais . Début du spectacle prévu à 22h. .

Promenade de la Breche Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 68 00 contact@lagirondedusud.com

