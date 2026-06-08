Spectacle historique Souviens toi Cornilly Le Controis-en-Sologne
Spectacle historique Souviens toi Cornilly Le Controis-en-Sologne samedi 11 juillet 2026.
Le Controis-en-Sologne
Spectacle historique Souviens toi Cornilly
Le Controis-en-Sologne Loir-et-Cher
Tarif : 25.99 – 25.99 – EUR
25.99
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10 22:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-10
Spectacle historique Souviens toi Cornilly
Spectacle historique Souviens toi Cornilly . Assistez au spectacle son et lumière “Souviens-toi Cornilly” à l’abbaye de Cornilly. Porté par plus de 150 bénévoles ce spectacle retrace l’histoire de la Sologne en traversant les époques de La Gaule Romaine jusqu’à la seconde guerre mondiale
À 30 min de Blois et Romorantin, l’abbaye offre un cadre enchanteur. Parking sur place, buvette et restauration 25.99 .
Le Controis-en-Sologne 41700 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 51 87 94 85 association.recordatio@gmail.com
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English :
Souviens toi Cornilly historical show
L’événement Spectacle historique Souviens toi Cornilly Le Controis-en-Sologne a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Sud Val de Loire