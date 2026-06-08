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Spectacle historique Souviens toi Cornilly Le Controis-en-Sologne

Spectacle historique Souviens toi Cornilly Le Controis-en-Sologne

Spectacle historique Souviens toi Cornilly Le Controis-en-Sologne samedi 11 juillet 2026.

Ville : 41700 Le Controis-en-Sologne

Département : Loir-et-Cher

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 22:30:00

Tarif : 25.99 25.99 25.99 Tarif de base plein tarif

Le Controis-en-Sologne

Spectacle historique Souviens toi Cornilly

Le Controis-en-Sologne Loir-et-Cher

Tarif : 25.99 – 25.99 – EUR
25.99
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10 22:30:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-10

Spectacle historique Souviens toi Cornilly
Spectacle historique Souviens toi Cornilly . Assistez au spectacle son et lumière “Souviens-toi Cornilly” à l’abbaye de Cornilly. Porté par plus de 150 bénévoles ce spectacle retrace l’histoire de la Sologne en traversant les époques de La Gaule Romaine jusqu’à la seconde guerre mondiale
À 30 min de Blois et Romorantin, l’abbaye offre un cadre enchanteur. Parking sur place, buvette et restauration 25.99  .

Le Controis-en-Sologne 41700 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 51 87 94 85  association.recordatio@gmail.com

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English :

Souviens toi Cornilly historical show

L’événement Spectacle historique Souviens toi Cornilly Le Controis-en-Sologne a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Sud Val de Loire