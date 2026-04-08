Palavas-les-Flots

SPECTACLE HUMOUR DE JEREMY CHARBONNEL SEUL TOUT

1 Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-02

fin : 2027-04-02

Date(s) :

2027-04-02

Mais où est-ce que ça a merdé ?

Jérémy Charbonnel livre ses galères de papa célibataire qui se bat pour ne pas finir comme son père… mais pas que !

Dans ce spectacle authentique et sincère, Jérémy est en quête de réponses pour mieux comprendre sa vie. Mais pour trouver des réponses, encore faut-il se poser les bonnes questions…

Avec un humour caustique et une touche de tendresse, il transforme ses échecs en leçons de vie, nous montrant qu’il faut parfois tout perdre pour mieux se retrouver.

Salle Bleue .

1 Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie

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English :

But where did it go wrong?

Jérémy Charbonnel talks about his problems as a single dad fighting not to end up like his father… but not only!

L’événement SPECTACLE HUMOUR DE JEREMY CHARBONNEL SEUL TOUT Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34