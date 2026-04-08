Palavas-les-Flots

SPECTACLE HUMOUR DE KEVIN LEVY COCU

1 Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : 27 – 27 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-15

Kevin Levy apprend qu’il est Cocu après 9 ans de relation.

A travers son spectacle, il va devoir trouver les mots pour soigner ses maux.

Seul en scène, il raconte son histoire, mêlant sketch , stand-up , danse, musique et Impro. Kevin porte également un regard sur la société actuelle, les aberrations politiques, la qualité des textes de nos chansons, etc…

Bref, Kevin transforme son histoire d’amour en histoire d’humour et comprend qu’avoir été cocu est sa plus grande chance.

La chance du cocu.

Salle Bleue .

1 Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie

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English :

Kevin Levy learns that he is a cuckold after a 9-year relationship.

Through his show, he has to find the words to heal his wounds.

L’événement SPECTACLE HUMOUR DE KEVIN LEVY COCU Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34