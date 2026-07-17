Spectacle humour : « Fred Abrachkoff ne peut plus rien pour vous », Le silo de La Gare, Monts-sur-Guesnes
samedi 19 septembre 2026 · Le silo de La Gare · Monts-sur-Guesnes
Informations pratiques
Spectacle humour : « Fred Abrachkoff ne peut plus rien pour vous » Samedi 19 septembre, 20h00 Le silo de La Gare Vienne
10€ l’entrée (gratuit pour les moins de 12 ans) – places assises – petite restauration possible.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Le célèbre humoriste poitevin Fred Abrachkoff revient sur scène avec un spectacle mêlant sketchs incisifs et chansons ironiques.
Après des années de silence dues à « une bonne grosse flemme », l’humoriste le plus désagréable fait son retour pour satisfaire ses quinze derniers fans et apaiser ses nombreux créanciers. Cela tombe bien : l’Apocalypse est à nos portes. Voilà un bon sujet.
Cédant à la pseudo-bienveillance de l’époque, l’artiste propose d’accompagner le public jusqu’au bord du ravin, à grands coups de satires mordantes, de parodies absurdes et de chansonnettes lénifiantes. Un dernier éclat de rire avant l’arrivée des Russes.
Texte et interprétation : Fred Abrachkoff
Mise en scène : Élise Gautier
Création lumière : Benjamin Ladjadj
Lumières : Élodie Bernard
Création sonore : Benoît Gibertaud
Une production Unisista.
En première partie, La Revielle vous invite à rejoindre Tony pour une balade en vélo-vielle au pays de l’art brut et de la poésie concrète, entre chansons francophones et objets de récupération.
Le silo de La Gare 7 La Gare, 86420 Monts-sur-Guesnes Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine https://www.facebook.com/people/LE-SILO-de-la-gare/100086493320905/ https://www.facebook.com/people/LE-SILO-de-la-gare/100086493320905/ Ancien silo agricole des années 40, rénové, réhabilité en lieu culturel Parking facile gratuit.
Spectacle d’humour du célèbre humoriste poitevin Fred Abrachkoff : dans son seul-en-scène, l’artiste alternera sketchs incisifs et chansons ironiques.
©fredabrachkoff
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