Spectacle humour : « Fred Abrachkoff ne peut plus rien pour vous », Le silo de La Gare, Monts-sur-Guesnes

Informations pratiques

Spectacle humour : « Fred Abrachkoff ne peut plus rien pour vous » Samedi 19 septembre, 20h00 Le silo de La Gare Vienne

10€ l’entrée (gratuit pour les moins de 12 ans) – places assises – petite restauration possible.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Le célèbre humoriste poitevin Fred Abrachkoff revient sur scène avec un spectacle mêlant sketchs incisifs et chansons ironiques.

Après des années de silence dues à « une bonne grosse flemme », l’humoriste le plus désagréable fait son retour pour satisfaire ses quinze derniers fans et apaiser ses nombreux créanciers. Cela tombe bien : l’Apocalypse est à nos portes. Voilà un bon sujet.

Cédant à la pseudo-bienveillance de l’époque, l’artiste propose d’accompagner le public jusqu’au bord du ravin, à grands coups de satires mordantes, de parodies absurdes et de chansonnettes lénifiantes. Un dernier éclat de rire avant l’arrivée des Russes.

Texte et interprétation : Fred Abrachkoff

Mise en scène : Élise Gautier

Création lumière : Benjamin Ladjadj

Lumières : Élodie Bernard

Création sonore : Benoît Gibertaud

Une production Unisista.

En première partie, La Revielle vous invite à rejoindre Tony pour une balade en vélo-vielle au pays de l’art brut et de la poésie concrète, entre chansons francophones et objets de récupération.

Le silo de La Gare 7 La Gare, 86420 Monts-sur-Guesnes Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine https://www.facebook.com/people/LE-SILO-de-la-gare/100086493320905/ https://www.facebook.com/people/LE-SILO-de-la-gare/100086493320905/ Ancien silo agricole des années 40, rénové, réhabilité en lieu culturel Parking facile gratuit.

Spectacle d’humour du célèbre humoriste poitevin Fred Abrachkoff : dans son seul-en-scène, l’artiste alternera sketchs incisifs et chansons ironiques.

©fredabrachkoff