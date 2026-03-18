Spectacle Ilyes Djadel Improvisé Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Spectacle Ilyes Djadel Improvisé

Vendredi 15 mai 2026 de 20h30 à 22h.

Samedi 16 mai 2026 de 20h30 à 22h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:30:00

fin : 2026-05-15 22:00:00

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-16

Pour la création de son nouveau spectacle Ilyes Djadel IMPROVISE , pendant 1h !

Venez assister à la naissance de son deuxième spectacle en tout petit comité. (Ne soyez pas susceptible). .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the creation of his new show Ilyes Djadel IMPROVISE , during 1h !

L’événement Spectacle Ilyes Djadel Improvisé Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence