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Spectacle Insula Halles de Gaztelu Hendaye

vendredi 25 septembre 2026 · Halles de Gaztelu · Hendaye

Spectacle Insula Halles de Gaztelu Hendaye

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
21:30:00
Lieu
Halles de Gaztelu
Adresse
1, rue des Halles
Ville
64700 Hendaye
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Hendaye

Spectacle Insula

Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 21:30:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Sans parole.
A partir de 12 ans.

Cirque, danse, marionnette et masque nous conduiront dans un univers minimaliste et graphique, où nos soleils cohabitent et les démons dansent.   .

Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 23 58 

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English : Spectacle Insula

L’événement Spectacle Insula Hendaye a été mis à jour le 2026-08-28 par Hendaye Tourisme & Commerce

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