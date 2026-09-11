Spectacle Insula Halles de Gaztelu Hendaye
vendredi 25 septembre 2026 · Halles de Gaztelu · Hendaye
Informations pratiques
Hendaye
Spectacle Insula
Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 21:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Sans parole.
A partir de 12 ans.
Cirque, danse, marionnette et masque nous conduiront dans un univers minimaliste et graphique, où nos soleils cohabitent et les démons dansent. .
Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 23 58
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English : Spectacle Insula
L’événement Spectacle Insula Hendaye a été mis à jour le 2026-08-28 par Hendaye Tourisme & Commerce
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