Spectacle : interventions théâtrales « dialogue entre Claude Monet et Jacques-Émile Blanche », Parc floral William Farcy, Offranville

Spectacle : interventions théâtrales « dialogue entre Claude Monet et Jacques-Émile Blanche » Samedi 6 juin, 11h00, 14h00 Parc floral William Farcy Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Assistez à un dialogue entre Claude Monet et Jacques-Émile Blanche, deux peintres amoureux de la Normandie et des jardins.

C’est l’expérience « extra ordinaire » que vous propose de vivre la Ville d’Offranville à l’occasion du Centenaire de la mort de Claude Monet et des Rendez-Vous aux Jardins 2026. Un événement organisé en collaboration avec les comédiens de l’association dieppoise Cinétheact.

Attention, format court et placement libre sur les pelouses. Plusieurs représentations durant la journée en fonction des arrivées des visiteurs.

Parc floral William Farcy 453 rue Louis Loucheur, 76550 Offranville Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie 02 35 85 40 42 http://www.offranville.fr Au cœur du village, découvrez un jardin à l’anglaise de 2,5 hectares. Vous serez accueillis à la Terrasse Gourmande, charretterie du XVIIIe siècle transformée en salon de thé. La visite vous conduira aussi à la découverte des 16 chambres de verdure où s’associent 2 500 variétés de végétaux. Situé sur l’axe Rouen/Dieppe et Dieppe/Fécamp

Assistez à un dialogue entre Claude Monet et Jacques-Émile Blanche, deux peintres amoureux de la Normandie et des jardins.

©MairieOffranville-Y.Leroux