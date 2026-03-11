Spectacle Issun Bôshi Compagnie à trois branches Médiathèque Jim-Dandurand Fontenay-le-Comte

Spectacle Issun Bôshi Compagnie à trois branches

Médiathèque Jim-Dandurand 20 Rue des Orfèvres Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Spectacle de conte japonais pour toute la famille, dans le cadre de Contes en scène

Issun Bôshi met en scène deux héros de contes traditionnels japonais Tatsuro, un jeune pêcheur fougueux qui défie la Mort jusqu’à ce qu’elle l’oublie complètement, et Issun Bôshi, garçon de la taille d’un pouce qui, par son audace, met en fuite un ogre qui sème la terreur. Le vieillard et le petit bonhomme ne se doutent pas de tous les chemins que peut prendre l’eau d’une rivière.

Lors de séjours au Japon, Edwige a lu, vu et entendu plusieurs versions de contes traditionnels et a suivi des cours de Nihon Buyo, danse du théâtre kabuki dans laquelle l’éventail est un accessoire primordial. Edwige s’est inspirée de cette danse et des jeux d’éventail qu’utilisent les acteurs de rakugo pour créer les images, personnages et objets qui habitent ces histoires.

Durée 45min

Gratuit.

Dès 6 ans.

Renseignements et réservation à la médiathèque 02 51 51 15 98 .

Médiathèque Jim-Dandurand 20 Rue des Orfèvres Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 15 98

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English :

Japanese storytelling show for the whole family, as part of the Contes en scène festival

L’événement Spectacle Issun Bôshi Compagnie à trois branches Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin