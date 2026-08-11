Spectacle J’ai descendu dans mon jardin Rue Frédéric Chopin Harfleur

Informations pratiques

Harfleur

Spectacle J’ai descendu dans mon jardin

Rue Frédéric Chopin Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Pour ouvrir cette nouvelle saison, Anne-Lise, de l’Association Ann’s TrÂme GrAm, propose aux tout-petits et à leurs parents un moment tout en douceur. Entre contes, comptines et jeux de voix, les enfants éveilleront leurs sens dans une ambiance chaleureuse et poétique. Une belle occasion de vivre un premier rendez-vous culturel en famille.

De 6 mois à 3 ans

Sur inscription au 02 35 13 30 53 .

Rue Frédéric Chopin Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 53 bibliotheque@harfleur.fr

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English : Spectacle J’ai descendu dans mon jardin

L’événement Spectacle J’ai descendu dans mon jardin Harfleur a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie