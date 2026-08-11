Spectacle J’ai descendu dans mon jardin Rue Frédéric Chopin Harfleur
samedi 12 septembre 2026 · Rue Frédéric Chopin · Harfleur
Informations pratiques
Harfleur
Spectacle J’ai descendu dans mon jardin
Rue Frédéric Chopin Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Pour ouvrir cette nouvelle saison, Anne-Lise, de l’Association Ann’s TrÂme GrAm, propose aux tout-petits et à leurs parents un moment tout en douceur. Entre contes, comptines et jeux de voix, les enfants éveilleront leurs sens dans une ambiance chaleureuse et poétique. Une belle occasion de vivre un premier rendez-vous culturel en famille.
De 6 mois à 3 ans
Sur inscription au 02 35 13 30 53 .
Rue Frédéric Chopin Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 53 bibliotheque@harfleur.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle J’ai descendu dans mon jardin
L’événement Spectacle J’ai descendu dans mon jardin Harfleur a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
À voir aussi à Harfleur (Seine-Maritime)
- Exposition Les villas balnéaires du Havre à Étretat Musée du Prieuré Harfleur 19 août 2026
- Visite guidée Gonfreville l’Orcher entre canal, plateau et rivière 2000 ans d’histoire 2B Rue du 8 Mai 1945 Harfleur 20 août 2026
- Concert The Seeds Parc de la Mairie Harfleur 21 août 2026
- Sortie nature Domaine du Colmoulins Harfleur 23 août 2026
- Visite flash de l’exposition Les villas balnéaires du Havre à Étretat Musée du Prieuré Harfleur 23 août 2026