Spectacle Jean-Baptiste Mazoyer Le maître du jeu (NOUVELLE SÉANCE !) Caméo Comédie Club Metz

Informations pratiques

Metz

Spectacle Jean-Baptiste Mazoyer Le maître du jeu (NOUVELLE SÉANCE !)

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz Moselle

Tarif : – – EUR

24

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 21:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Bienvenue dans le spectacle dont vous êtes le héros !

Aventurières, aventuriers, préparez-vous à entrer dans un spectacle interactif rempli d’Orcs, de magiciens et d’objets magiques comme vous n’en avez jamais rêvé. Car oui, c’est vous, et vous seul qui allez décider de la marche à suivre dans cette folle aventure. Allez-vous continuer dans le couloir de cette grotte sombre, avide de l’or qui se trouverait à l’intérieur ou préférez-vous rester à la taverne du coin à écouter les dires d’un vieux barde ? Chaque choix, chaque action, vous en serez les seuls responsables… Enfin vous et les résultats des dés.

Que vous soyez expert ou débutant, venez participer à ce spectacle unique en son genre une partie de jeu de rôle mélangé à du stand-up… Et ça, parole de Maître du jeu, vous ne le verrez nulle part ailleurs.Tout public

24 .

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz 57000 Moselle Grand Est +33 9 74 13 21 22 cameocomedie.info@gmail.com

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English :

Welcome to the show where you’re the hero!

Adventurers, get ready to step into an interactive show filled with orcs, wizards, and magical objects like you’ve never dreamed of. Because yes, it’s you—and you alone—who will decide which path to take on this wild adventure. Will you continue down the passageway of this dark cave, eager for the gold that lies within, or would you ratherstay at the local tavern to listen to the tales of an old bard? Every choice, every action—you alone will be responsible for them… Well, you and the roll of the dice.

Whether you’re an expert or a beginner, come join this one-of-a-kind spectacle: a role-playing game mixed with stand-up comedy? And take it from the Game Master—you won’t see anything like this anywhere else.

L’événement Spectacle Jean-Baptiste Mazoyer Le maître du jeu (NOUVELLE SÉANCE !) Metz a été mis à jour le 2026-08-11 par AGENCE INSPIRE METZ