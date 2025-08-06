Spectacle jeune public à Figeac Le complexe du pingouin Figeac

La quête initiatique d’un pingouin au rêve fou de voler au-dessus de la banquise.

Sur la banquise, un pingouin regarde passer les oiseaux dans le ciel, planant au-dessus de lui. Avec leurs ailes majestueuses, ils ont sacrément la classe le petit pingouin voudrait leur ressembler coûte que coûte, si libres et si joyeux. Après tout, lui aussi est un oiseau. Pourquoi ne pourrait-il pas voler à leurs côtés ?

Sous les yeux ébahis de nos tout-petits, deux habiles marionnettistes animent à vue et sans paroles tout un monde polaire, suggéré par une esthétique délicate composée de dessins graphiques projetés, de vidéos, de fils de laine colorés et d’une bande-son poétique.

Un spectacle qui parle de dépassement de soi, qui nous pousse à regarder plus haut et voir plus loin !

Cie Le Mouton carré

Mise en scène, scénographie et création marionnettes Bénédicte Gougeon

Musique, son David Charrier

Illustrations Csil

Lumière et vidéo Emmanuel Larue

Jeu et manipulation Caroline Cybula, Bénédicte Gougeon, Bérénice Guénée en alternance

Jeu et voix live Clara Bodet, Victoria Jehanne en alternance

Durée 40 min

à partir de 3 ans 13 .

salle balène Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78

English :

The initiatory quest of a penguin with a crazy dream of flying over the ice floe.

On the ice floe, a penguin watches the birds flying overhead. With their majestic wings, they’re a class act: the little penguin wants to be just like them, so free and so happy. After all, he’s a bird too. Why shouldn’t he fly with them?

Before the astonished eyes of our little ones, two skilful puppeteers bring a whole polar world to life on sight and without words, suggested by a delicate aesthetic composed of projected graphic drawings, videos, colored woollen threads and a poetic soundtrack.

A show that speaks of surpassing oneself, urging us to look higher and see further!

German :

Die Initiationsreise eines Pinguins mit dem verrückten Traum, über die Eisscholle zu fliegen.

Auf der Eisscholle beobachtet ein Pinguin, wie die Vögel am Himmel vorbeiziehen und über ihm schweben. Mit ihren majestätischen Flügeln sehen sie verdammt gut aus: Der kleine Pinguin möchte um jeden Preis so aussehen wie sie, so frei und fröhlich. Schließlich ist er auch ein Vogel. Warum sollte er nicht an ihrer Seite fliegen können?

Vor den staunenden Augen unserer Kleinsten erwecken zwei geschickte Puppenspieler auf Sicht und ohne Worte eine ganze Polarwelt zum Leben, die durch eine zarte Ästhetik aus projizierten grafischen Zeichnungen, Videos, bunten Wollfäden und einem poetischen Soundtrack suggeriert wird.

Eine Aufführung, die von Selbstüberwindung spricht, die uns dazu bringt, höher zu schauen und weiter zu sehen!

Italiano :

La ricerca iniziatica di un pinguino con il folle sogno di volare sulla banchisa.

Sulla banchisa, un pinguino osserva gli uccelli del cielo che si librano sopra di lui. Con le loro ali maestose, sono un fenomeno di classe: il piccolo pinguino vorrebbe a tutti i costi essere come loro, così libero e felice. Dopo tutto, anche lui è un uccello. Perché non dovrebbe poter volare al loro fianco?

Davanti agli occhi stupiti dei nostri piccoli, due abili burattinai fanno vivere a vista e senza parole un intero mondo polare, suggerito da una delicata estetica fatta di disegni grafici proiettati, video, fili di lana colorati e una poetica colonna sonora.

È uno spettacolo per superare se stessi, per guardare più in alto e vedere più lontano!

Espanol :

La búsqueda iniciática de un pingüino con el loco sueño de volar sobre la banquisa.

En la banquisa, un pingüino ve pasar las aves del cielo, que vuelan por encima de él. Con sus majestuosas alas, son todo un espectáculo: al pequeño pingüino le gustaría ser como ellos a toda costa, tan libres y tan felices. Al fin y al cabo, él también es un pájaro. ¿Por qué no iba a poder volar a su lado?

Ante los ojos atónitos de los más pequeños, dos hábiles titiriteros dan vida a todo un mundo polar a la vista y sin palabras, sugerido por una delicada estética compuesta de dibujos gráficos proyectados, vídeos, hilos de lana de colores y una banda sonora poética.

Un espectáculo para superarse, para mirar más alto y ver más lejos

