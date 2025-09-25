Spectacle Jeune Public Apnée

à l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 11:00:00

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Devenons petites souris, juste comme cela, par curiosité, pour nous regarder un peu nous-même, avec humour et tendresse !

Au départ, deux protagonistes ils sont là, face à nous, dans leur lit. La routine des années passées ensemble se met en place, comme tous les soirs… Si quand ils sont éveillés, l’ennui semble dominer leur quotidien, les rêves eux résistent. Cette nuit, ils vont s’échapper, réveiller leurs désirs d’aventures, bousculer la réalité, l’autre, le couple. Dans Apnée, le lit devient le théâtre de tensions intimes, le ring de rêves qui dérapent.

D’après un texte de Jean Cagnard

Durée 45 min. Dès 6 ans. 5 € Gratuit pour un adulte accompagnant un enfant

Réservation https://billetterie.festik.net/abbaye-escaladieu/product/apnee .

à l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 31 74 39 50

English :

Let’s become little mice, just like that, out of curiosity, to take a look at ourselves, with humor and tenderness!

At the start, two protagonists: there they are, facing us, in their bed. The routine of the years they’ve spent together falls into place, as it does every night? If when they’re awake, boredom seems to dominate their daily lives, their dreams resist. Tonight, they will escape, awaken their desire for adventure, shake up reality, the other, the couple. In Apnea, the bed becomes the theater of intimate tensions, the ring of dreams gone awry.

Based on a text by Jean Cagnard

German :

Werden wir kleine Mäuse, einfach so, aus Neugierde, um uns selbst ein wenig zu betrachten, mit Humor und Zärtlichkeit!

Am Anfang stehen zwei Protagonisten: Sie sind da, uns gegenüber, in ihrem Bett. Die Routine der gemeinsam verbrachten Jahre setzt ein, wie jeden Abend? Wenn sie wach sind, scheint die Langeweile ihren Alltag zu beherrschen, doch die Träume halten stand. In dieser Nacht werden sie ausbrechen, ihre Abenteuerlust wecken und die Realität, den anderen und das Paar auf den Kopf stellen. In Apnée wird das Bett zum Schauplatz intimer Spannungen, zum Ring der Träume, die aus dem Ruder laufen.

Nach einem Text von Jean Cagnard

Italiano :

Diventiamo topolini, così, per curiosità, per dare un’occhiata a noi stessi, con umorismo e tenerezza!

All’inizio, i protagonisti sono due: sono lì, di fronte a noi, nel loro letto. La routine degli anni che hanno trascorso insieme va al suo posto, come ogni notte? Quando sono svegli, la noia sembra dominare la loro vita quotidiana, ma i loro sogni resistono. Questa notte, evaderanno, risveglieranno il loro desiderio di avventura, sconvolgeranno la realtà, l’altro, la coppia. In Apnée, il letto diventa il teatro di tensioni intime, l’anello dei sogni andati a vuoto.

Tratto da un testo di Jean Cagnard

Espanol :

Convirtámonos en ratoncitos, así, por curiosidad, para mirarnos a nosotros mismos, ¡con humor y ternura!

Al principio, hay dos protagonistas: están ahí, frente a nosotros, en su cama. La rutina de los años que han pasado juntos cae en su sitio, como cada noche? Cuando están despiertos, el aburrimiento parece dominar su vida cotidiana, pero sus sueños se resisten. Esta noche, escaparán, despertarán su deseo de aventura, sacudirán la realidad, al otro, a la pareja. En Apnée, la cama se convierte en el teatro de las tensiones íntimas, el ring de los sueños malogrados.

Basado en un texto de Jean Cagnard

L’événement Spectacle Jeune Public Apnée Bonnemazon a été mis à jour le 2025-09-25 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65