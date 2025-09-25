Spectacle Jeune Public Barthelemy Mix

à l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-18 16:00:00

fin : 2026-02-18

2026-02-18

Aujourd’hui, Barthélémy a envie de s’amuser et de danser.

Un spectacle visuel où l’interprète s’éclate sur des musiques entêtantes et surprenantes.

Un spectacle poétique et sportif qui fait la part belle à la danse et à la musique électronique pour les jeunes enfants.

Barthélémy Mix ! convoque les imaginaires et offre au public une rencontre amusante avec le mouvement et devient l’occasion de danser ensemble comme une vraie fête.

Un moment jubilatoire pour les petits et les grands !

Le Collectif Décomposé est soutenu par la Région Occitanie et le Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées.

Durée 30 min. Dès 2 ans. 5 € Gratuit pour un adulte accompagnant un enfant

Réservation https://billetterie.festik.net/abbaye-escaladieu/product/barthelemy-mix .

à l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 31 74 39 50

English :

Today, Barthélémy wants to have fun and dance.

A visual show in which the performer has fun to the rhythm of heady, surprising music.

A poetic and sporty show that combines dance and electronic music for young children.

Barthélémy Mix! conjures up imaginary worlds and offers audiences a fun encounter with movement, becoming an opportunity to dance together like a real party.

A jubilant moment for young and old alike!

Collectif Décomposé is supported by the Région Occitanie and the Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées.

German :

Heute hat Barthélémy Lust, sich zu amüsieren und zu tanzen.

Eine visuelle Show, in der sich der Darsteller zu störrischer und überraschender Musik austoben kann.

Eine poetische und sportliche Aufführung, bei der Tanz und elektronische Musik für kleine Kinder im Vordergrund stehen.

Barthélémy Mix! beschwört die Vorstellungswelten und bietet dem Publikum eine unterhaltsame Begegnung mit der Bewegung und wird zur Gelegenheit, gemeinsam wie ein richtiges Fest zu tanzen.

Ein jubelnder Moment für Groß und Klein!

Das Collectif Décomposé wird von der Region Okzitanien und dem Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées unterstützt.

Italiano :

Ora Barthélémy vuole divertirsi e ballare.

Uno spettacolo visivo in cui il performer si diverte al ritmo di una musica inebriante e sorprendente.

È uno spettacolo poetico e sportivo che sfrutta al meglio la danza e la musica elettronica per i più piccoli.

Barthélémy Mix! evoca mondi immaginari, offrendo al pubblico un divertente incontro con il movimento e la possibilità di ballare insieme come in una vera festa.

Un momento di gioia per grandi e piccini!

Il Collectif Décomposé è sostenuto dalla Région Occitanie e dal Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées.

Espanol :

Ahora Barthélémy quiere divertirse y bailar.

Un espectáculo visual en el que el artista se divierte al ritmo de una música embriagadora y sorprendente.

Es un espectáculo poético y deportivo que saca el máximo partido de la danza y la música electrónica para los más pequeños.

Barthélémy Mix! evoca mundos imaginarios, ofreciendo al público un divertido encuentro con el movimiento y la oportunidad de bailar juntos como en una auténtica fiesta.

Un momento de júbilo para grandes y pequeños

Collectif Décomposé cuenta con el apoyo de la Région Occitanie y del Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées.

