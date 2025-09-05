Spectacle jeune public Hisse et Hop Le Théâtre Bar-le-Duc

Spectacle jeune public Hisse et Hop Le Théâtre Bar-le-Duc mercredi 11 février 2026.

Spectacle jeune public Hisse et Hop

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : Mercredi 11 février 2026

17:00:00

17:30:00

Date(s) :

2026-02-11

Cie L’atelier de la berlue / spectacle visuel pour les tout-petits / dès 6 mois

Créé avec la complicité d’enfants, ce spectacle avec et pour les tout-petits est né d’une envie d’offrir à chaque spectateur un instant suspendu, une bulle de poésie propice à l’émerveillement et à la surprise. C’est un véritable voyage sensoriel qui attend tout-petits, petits et grands, où chaque geste est une invitation à découvrir le monde… Au croisement du théâtre de mouvements, du théâtre d’ombre et d’objets, ce spectacle est un ballet de merveilles visuelles et poétiques.Enfants

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org

English :

Cie L’atelier de la berlue / visual show for toddlers / from 6 months

Created with the complicity of children, this show « with and for toddlers » was born of a desire to offer each spectator a suspended moment, a bubble of poetry conducive to wonder and surprise. A veritable sensory voyage awaits toddlers, young and old, where every gesture is an invitation to discover the world? At the crossroads of theater of movement, shadow theater and object theater, this show is a ballet of visual and poetic marvels.

German :

Cie L’atelier de la berlue / Visuelles Schauspiel für die Allerkleinsten / ab 6 Monaten

Diese Aufführung « mit und für Kleinkinder » wurde mit der Unterstützung von Kindern entwickelt und entstand aus dem Wunsch heraus, jedem Zuschauer einen Moment in der Schwebe zu bieten, eine Blase der Poesie, die zum Staunen und zur Überraschung anregt. Es ist eine wahre Sinnesreise, die Kleinkinder, Kinder und Erwachsene erwartet, bei der jede Geste eine Einladung ist, die Welt zu entdecken Diese Aufführung, in der sich Bewegungstheater, Schattentheater und Objekttheater kreuzen, ist ein Ballett aus visuellen und poetischen Wundern.

Italiano :

Cie L’atelier de la berlue / spettacolo visivo per bambini / a partire da 6 mesi

Creato con la complicità dei bambini, questo spettacolo « con e per i bambini » nasce dal desiderio di offrire a ogni spettatore un momento sospeso, una bolla di poesia che favorisca la meraviglia e la sorpresa. È un viaggio sensoriale per grandi e piccini, dove ogni gesto è un invito a scoprire il mondo? All’incrocio tra teatro di movimento, teatro delle ombre e teatro degli oggetti, questo spettacolo è un balletto di meraviglie visive e poetiche.

Espanol :

Cie L’atelier de la berlue / espectáculo visual para niños pequeños / a partir de 6 meses

Creado con la complicidad de los niños, este espectáculo « con y para niños pequeños » nace del deseo de ofrecer a cada espectador un momento de suspensión, una burbuja de poesía propicia al asombro y la sorpresa. Es un viaje sensorial para grandes y pequeños, donde cada gesto es una invitación a descubrir el mundo.. En la encrucijada del teatro del movimiento, el teatro de sombras y el teatro de objetos, este espectáculo es un ballet de maravillas visuales y poéticas.

