Spectacle jeune public : la Velouteuse, Cité internationale de la tapisserie, Aubusson

Informations pratiques

Spectacle jeune public : la Velouteuse Samedi 19 septembre, 16h00 Cité internationale de la tapisserie Creuse

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

La compagnie théâtrale La Fée d’hiver vous présente le spectacle La velouteuse, inspiré par l’univers de la tapisserie du XVe siècle et la tapisserie de La Dame à la licorne.

Spectacle très jeune public, à partir de 2 ans.

Cité internationale de la tapisserie Rue William Dumazet, 23200 Aubusson, France Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine 0555666666 https://www.cite-tapisserie.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 66 66 66 »}] Le nouveau parcours d’exposition de la Cité internationale de la tapisserie occupe environ 1.200 m2. La scénographie en trois espaces est signée Frédérique Paoletti et Catherine Rouland. Elle est complétée par une plateforme de création contemporaine.

La compagnie théâtrale La Fée d’hiver vous présente le spectacle La velouteuse, inspiré par l’univers de la tapisserie du XVe siècle et la tapisserie de La Dame à la licorne.

Détail de la tapisserie installation « George » d’après l’œuvre de Françoise Pétrovitch ©Cité internationale de la tapisserie ©Nicolas Roger