Spectacle jeunesse D’une mouche, un éléphant ZA La Gare La Séauve-sur-Semène

Spectacle jeunesse D’une mouche, un éléphant

ZA La Gare Centre Socio-cutlurel La Séauve-sur-Semène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 11:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Par la Compagnie Circonvolution.



D’une mouche, un éléphant est un spectacle circassien et musical à destination du jeune public, à partir de 2 ans… et jusqu’à 122 ans.

.

ZA La Gare Centre Socio-cutlurel La Séauve-sur-Semène 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 69 50 accueil@loire-semene.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

By Compagnie Circonvolution.



D’une mouche, un éléphant is a circus and musical show for young audiences, from age 2… up to 122.

L’événement Spectacle jeunesse D’une mouche, un éléphant La Séauve-sur-Semène a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme Loire Semène