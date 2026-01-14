Spectacle jeunesse D’une mouche, un éléphant ZA La Gare La Séauve-sur-Semène
Spectacle jeunesse D’une mouche, un éléphant ZA La Gare La Séauve-sur-Semène samedi 6 juin 2026.
Spectacle jeunesse D’une mouche, un éléphant
ZA La Gare Centre Socio-cutlurel La Séauve-sur-Semène Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Par la Compagnie Circonvolution.
D’une mouche, un éléphant est un spectacle circassien et musical à destination du jeune public, à partir de 2 ans… et jusqu’à 122 ans.
.
ZA La Gare Centre Socio-cutlurel La Séauve-sur-Semène 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 69 50 accueil@loire-semene.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
By Compagnie Circonvolution.
D’une mouche, un éléphant is a circus and musical show for young audiences, from age 2… up to 122.
L’événement Spectacle jeunesse D’une mouche, un éléphant La Séauve-sur-Semène a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme Loire Semène