Spectacle Jeunesse Mauvaise Graine et Drôle de Pousse Médiathèque Christian Bobin Le Creusot

Spectacle Jeunesse Mauvaise Graine et Drôle de Pousse

Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 10:30:00

fin : 2026-03-18 11:00:00

Date(s) :

2026-03-18

Dans le cadre de la semaine de la petite enfance, le cirque Pépin nous propose un conte pop-up et sensible pour les plus jeunes.

À partir de 18 mois sur inscription. .

Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 77 58 00 mediatheque@ville-lecreusot.fr

English : Spectacle Jeunesse Mauvaise Graine et Drôle de Pousse

