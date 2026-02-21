Spectacle Jeunesse Mauvaise Graine et Drôle de Pousse Médiathèque Christian Bobin Le Creusot
Spectacle Jeunesse Mauvaise Graine et Drôle de Pousse Médiathèque Christian Bobin Le Creusot mercredi 18 mars 2026.
Spectacle Jeunesse Mauvaise Graine et Drôle de Pousse
Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18 10:30:00
fin : 2026-03-18 11:00:00
Date(s) :
2026-03-18
Dans le cadre de la semaine de la petite enfance, le cirque Pépin nous propose un conte pop-up et sensible pour les plus jeunes.
À partir de 18 mois sur inscription. .
Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 77 58 00 mediatheque@ville-lecreusot.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle Jeunesse Mauvaise Graine et Drôle de Pousse
L’événement Spectacle Jeunesse Mauvaise Graine et Drôle de Pousse Le Creusot a été mis à jour le 2026-02-21 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)