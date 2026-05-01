Spectacle Jour de fête Salle Charles Ferdinand Entrange

Entrange

Spectacle Jour de fête

Salle Charles Ferdinand 7 Rue du Tennis Entrange Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29 22:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Le NEST Théâtre revient à Entrange pour son spectacle Jour de fête !

Mariages, anniversaires, départs en retraite… Ces moments importants où l’on célèbre, où l’on rêve ensemble ont inspiré

Alexandra Tobelaim, directrice du NEST CDN de Thionville. Retrouvez dans cette création immersive, conçue spécialement pour les salles des fêtes, toute une galerie de personnages familiers qui se croisent sur 4 épisodes pour célébrer ce lieu emblématique de nos villes et villages.

Brouillant les limites entre fiction et réalité, le spectacle est porté par les textes de quatre auteurs contemporains et incarné par cinq comédiens, enrichi de musique et de photographies. Ce spectacle est porté par le texte de quatre autrices et auteurs Mona El Yafi, Samuel Gallet, Magali Mougel et Karin Serres.

Spectacle pour les +14 ans.Adultes

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Salle Charles Ferdinand 7 Rue du Tennis Entrange 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 82 14 92 infos@nest-theatre.fr

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English :

NEST Théâtre returns to Entrange for its Jour de fête show!

Weddings, birthdays, retirements? These important moments when we celebrate, when we dream together have inspired

Alexandra Tobelaim, director of NEST CDN in Thionville. In this immersive creation, specially designed for village halls, a whole gallery of familiar characters cross paths over 4 episodes to celebrate this emblematic place in our towns and villages.

Blurring the boundaries between fiction and reality, the show is driven by the texts of four contemporary authors and performed by five actors, enriched by music and photographs. The show is based on texts by four authors: Mona El Yafi, Samuel Gallet, Magali Mougel and Karin Serres.

Show for ages +14.

L’événement Spectacle Jour de fête Entrange a été mis à jour le 2026-04-20 par OT CATTENOM ET ENVIRONS