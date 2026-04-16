Tournoi de football senior Entrange
Tournoi de football senior Entrange dimanche 5 juillet 2026.
Entrange
Tournoi de football senior
Rue du tennis Entrange Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Prenez place dans la compétition !
L’Amicale Sportive Entrange vous invite à défendre votre club dans un tournoi sénior. Un tournoi convivial et compétitif pour clôturer la saison en beauté !
Inscription pour les clubs obligatoire. Repas et boissons offertes pour les participants.Adultes
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Rue du tennis Entrange 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 82 05 05 mairie.entrange@wanadoo.fr
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English :
Take your place in the competition!
Amicale Sportive Entrange invites you to defend your club in a senior tournament. A friendly, competitive tournament to round off the season in style!
Club registration required. Meals and drinks provided for participants.
L’événement Tournoi de football senior Entrange a été mis à jour le 2026-04-16 par OT CATTENOM ET ENVIRONS