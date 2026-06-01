Fête de la Musique Salle Charles Ferdinand Entrange

Entrange

Fête de la Musique

Salle Charles Ferdinand 7 Rue du Tennis Entrange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 11:00:00

fin : 2026-06-21 15:00:00

Date(s) :

2026-06-21

À l’occasion de la Fête de la Musique, l’association Entrange Musique Actuelle (EMA) vous invite à partager un moment convivial et festif !

Concerts, animations et restauration seront au programme de cette journée familiale ! Entrée gratuite.Tout public

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Salle Charles Ferdinand 7 Rue du Tennis Entrange 57330 Moselle Grand Est +33 6 95 01 53 11 entrange.music.actuelle@gmail.com

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English :

To celebrate Music Day, the Entrange Musique Actuelle (EMA) association invites you to join us for a fun and festive event!

Concerts, activities, and food will be on the agenda for this family-friendly day! Free admission.

L’événement Fête de la Musique Entrange a été mis à jour le 2026-06-14 par OT CATTENOM ET ENVIRONS