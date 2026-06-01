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Fête de la Musique Salle Charles Ferdinand Entrange

Fête de la Musique Salle Charles Ferdinand Entrange

Fête de la Musique Salle Charles Ferdinand Entrange dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Salle Charles Ferdinand

Adresse : 7 Rue du Tennis

Ville : 57330 Entrange

Département : Moselle

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Entrange

Fête de la Musique

Salle Charles Ferdinand 7 Rue du Tennis Entrange Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 11:00:00
fin : 2026-06-21 15:00:00

Date(s) :
2026-06-21

À l’occasion de la Fête de la Musique, l’association Entrange Musique Actuelle (EMA) vous invite à partager un moment convivial et festif !
Concerts, animations et restauration seront au programme de cette journée familiale ! Entrée gratuite.Tout public
0  .

Salle Charles Ferdinand 7 Rue du Tennis Entrange 57330 Moselle Grand Est +33 6 95 01 53 11  entrange.music.actuelle@gmail.com

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English :

To celebrate Music Day, the Entrange Musique Actuelle (EMA) association invites you to join us for a fun and festive event!
Concerts, activities, and food will be on the agenda for this family-friendly day! Free admission.

L’événement Fête de la Musique Entrange a été mis à jour le 2026-06-14 par OT CATTENOM ET ENVIRONS

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