Fête de la Musique Salle Charles Ferdinand Entrange
Fête de la Musique Salle Charles Ferdinand Entrange dimanche 21 juin 2026.
Entrange
Fête de la Musique
Salle Charles Ferdinand 7 Rue du Tennis Entrange Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 11:00:00
fin : 2026-06-21 15:00:00
Date(s) :
2026-06-21
À l’occasion de la Fête de la Musique, l’association Entrange Musique Actuelle (EMA) vous invite à partager un moment convivial et festif !
Concerts, animations et restauration seront au programme de cette journée familiale ! Entrée gratuite.Tout public
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Salle Charles Ferdinand 7 Rue du Tennis Entrange 57330 Moselle Grand Est +33 6 95 01 53 11 entrange.music.actuelle@gmail.com
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English :
To celebrate Music Day, the Entrange Musique Actuelle (EMA) association invites you to join us for a fun and festive event!
Concerts, activities, and food will be on the agenda for this family-friendly day! Free admission.
L’événement Fête de la Musique Entrange a été mis à jour le 2026-06-14 par OT CATTENOM ET ENVIRONS
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