Trail des cretes d’Entrange Salle Charles Ferdinand Entrange

Entrange

Trail des cretes d’Entrange

Salle Charles Ferdinand 7 Rue du Tennis Entrange Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 09:30:00

fin : 2026-09-20 10:00:00

Date(s) :

2026-09-20

La 8ème édition du trail des crêtes d’Entrange !

12, 22 ou 32 km. Restauration sur place. Sur inscription.Tout public

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Salle Charles Ferdinand 7 Rue du Tennis Entrange 57330 Moselle Grand Est

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English :

The 8th edition of the trail des crêtes d’Entrange!

12, 22 or 32 km. Catering on site. Registration required.

L’événement Trail des cretes d’Entrange Entrange a été mis à jour le 2026-06-09 par OT CATTENOM ET ENVIRONS