Trail des cretes d’Entrange Salle Charles Ferdinand Entrange
Trail des cretes d’Entrange Salle Charles Ferdinand Entrange dimanche 20 septembre 2026.
Entrange
Trail des cretes d’Entrange
Salle Charles Ferdinand 7 Rue du Tennis Entrange Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 09:30:00
fin : 2026-09-20 10:00:00
Date(s) :
2026-09-20
La 8ème édition du trail des crêtes d’Entrange !
12, 22 ou 32 km. Restauration sur place. Sur inscription.Tout public
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Salle Charles Ferdinand 7 Rue du Tennis Entrange 57330 Moselle Grand Est
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English :
The 8th edition of the trail des crêtes d’Entrange!
12, 22 or 32 km. Catering on site. Registration required.
L’événement Trail des cretes d’Entrange Entrange a été mis à jour le 2026-06-09 par OT CATTENOM ET ENVIRONS
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