UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Entrange

Vide grenier Parking salle Charles Ferdinand Entrange

dimanche 13 septembre 2026 · Parking salle Charles Ferdinand · Entrange

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
07:00:00
Lieu
Parking salle Charles Ferdinand
Adresse
7 rue du Tennis
Ville
57330 Entrange
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Entrange

Vide grenier

Parking salle Charles Ferdinand 7 rue du Tennis Entrange Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 07:00:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Vous voulez faire de bonnes affaires ? Ne manquez pas le vide grenier organisé par l’amicale du personnel de la commune d’Entrange. Restauration et buvette sur place.Tout public
0  .

Parking salle Charles Ferdinand 7 rue du Tennis Entrange 57330 Moselle Grand Est   administratif.entrange@entrange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Want to score some great deals? Don’t miss the garage sale organized by the Entrange municipal staff association. Food and drinks available on site.

L’événement Vide grenier Entrange a été mis à jour le 2026-07-15 par OT CATTENOM ET ENVIRONS

À voir aussi à Entrange (Moselle)