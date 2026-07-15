Vide grenier Parking salle Charles Ferdinand Entrange

Informations pratiques

Entrange

Vide grenier

Parking salle Charles Ferdinand 7 rue du Tennis Entrange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 07:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Vous voulez faire de bonnes affaires ? Ne manquez pas le vide grenier organisé par l’amicale du personnel de la commune d’Entrange. Restauration et buvette sur place.Tout public

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Parking salle Charles Ferdinand 7 rue du Tennis Entrange 57330 Moselle Grand Est administratif.entrange@entrange.fr

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English :

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L’événement Vide grenier Entrange a été mis à jour le 2026-07-15 par OT CATTENOM ET ENVIRONS