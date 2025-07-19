Spectacle Kaldün Nancy

Spectacle Kaldün

10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

24

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Jeudi 2026-03-03 20:00:00

fin : 2026-03-03 22:20:00

Date(s) :

2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05

C’est un récit épique, intime et politique qui nous transporte à la fin du XIXe siècle. Sur scène quinze artistes venus d’Europe, d’Algérie et de Nouvelle-Calédonie s’insurgent contre l’oppression et deviennent frères et soeurs de lutte sous l’impulsion de Louise Michel, d’El Mokrani et du grand

chef Ataï.

En racontant simultanément l’histoire de ces trois peuples, de ces trois révoltes, de ces trois continents, Abdelwaheb Sefsaf crée un horizon commun et relate ces révolutions qui fondent aujourd’hui encore le socle de notre identité. Sur un plancher à la dérive comme le pont d’un bateau, les artistes comédiens, chanteurs, musiciens et le danseur slameur kanak Simanë Wenethem traversent les continents et les tourments. Une fresque musicale et historique grand format qui, derrière la lutte, nous laisse entrevoir espoir et utopie.Tout public

24 .

10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42

English :

It’s an epic, intimate and political tale that takes us back to the end of the 19th century. On stage, fifteen artists from Europe, Algeria and New Caledonia rise up against oppression, becoming brothers and sisters in the struggle led by Louise Michel, El Mokrani and the great

chief Ataï.

By simultaneously telling the story of these three peoples, these three revolts, these three continents, Abdelwaheb Sefsaf creates a common horizon and recounts the revolutions that still form the basis of our identity today. On a floor drifting like the deck of a ship, actors, singers, musicians and Kanak slam dancer Simanë Wenethem cross continents and torments. A large-scale musical and historical fresco which, behind the struggle, gives us a glimpse of hope and utopia.

German :

Es ist eine epische, intime und politische Erzählung, die uns an das Ende des 19. Jahrhunderts zurückversetzt. Auf der Bühne stehen fünfzehn Künstler aus Europa, Algerien und Neukaledonien, die sich gegen die Unterdrückung auflehnen und unter der Führung von Louise Michel, El Mokrani und dem großen Aïta zu Brüdern und Schwestern im Kampf werden

häuptling Atai.

Indem er die Geschichte dieser drei Völker, dieser drei Revolten und dieser drei Kontinente gleichzeitig erzählt, schafft Abdelwaheb Sefsaf einen gemeinsamen Horizont und berichtet von den Revolutionen, die auch heute noch das Fundament unserer Identität bilden. Auf einem Boden, der wie das Deck eines Schiffes treibt, durchqueren die Schauspieler, Sänger, Musiker und der kanakische Slam-Tänzer Simanë Wenethem die Kontinente und die Qualen. Ein großformatiges musikalisches und historisches Fresko, das uns hinter dem Kampf Hoffnung und Utopie erahnen lässt.

Italiano :

È un racconto epico, intimo e politico che ci riporta alla fine del XIX secolo. Sul palcoscenico, quindici artisti provenienti dall’Europa, dall’Algeria e dalla Nuova Caledonia si sollevano contro l’oppressione e diventano fratelli e sorelle nella lotta guidata da Louise Michel, El Mokrani e il grande capo Ataï

capo Ataï.

Raccontando contemporaneamente la storia di questi tre popoli, di queste tre rivolte, di questi tre continenti, Abdelwaheb Sefsaf crea un orizzonte comune e racconta queste rivoluzioni che ancora oggi sono alla base della nostra identità. Su un pavimento alla deriva come il ponte di una nave, gli attori, i cantanti, i musicisti e la danzatrice slam kanak Simanë Wenethem attraversano continenti e tormenti. Un affresco musicale e storico su larga scala che, dietro la lotta, lascia intravedere la speranza e l’utopia.

Espanol :

Es un relato épico, íntimo y político que nos traslada a finales del siglo XIX. En escena, quince artistas de Europa, Argelia y Nueva Caledonia se alzan contra la opresión y se convierten en hermanos y hermanas en la lucha liderada por Louise Michel, El Mokrani y el gran

jefe Ataï.

Al contar simultáneamente la historia de estos tres pueblos, de estas tres revueltas, de estos tres continentes, Abdelwaheb Sefsaf crea un horizonte común y relata estas revoluciones que aún hoy constituyen la base de nuestra identidad. Sobre un suelo a la deriva como la cubierta de un barco, los actores, cantantes, músicos y la bailarina de slam kanak Simanë Wenethem atraviesan continentes y tormentos. Un fresco musical e histórico a gran escala que, tras la lucha, nos permite vislumbrar la esperanza y la utopía.

