Spectacle Kaleïdoscope

Manthelan Indre-et-Loire

Tarif : 29 – 29 – EUR

29

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-06 23:30:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07

Spectacle mêlant chant, danses, mise en scène.

Les 5 et 6 ouverture des portes à 19h30.

Le 7 ouvertures des portes à 16h30.

Spectacle mêlant chant, danses, mise en scène.

Les 5 et 6 ouverture des portes à 19h30.

Le 7 ouvertures des portes à 16h30. 29 .

Manthelan 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 69 72 27 39 musenscene37@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A show combining singing, dancing and staging.

Doors open at 7:30pm on 5th and 6th.

Doors open at 4:30pm on the 7th.

L’événement Spectacle Kaleïdoscope Manthelan a été mis à jour le 2026-02-10 par Loches Touraine Châteaux de la Loire