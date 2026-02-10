Spectacle Kaleïdoscope Manthelan
Spectacle Kaleïdoscope Manthelan vendredi 5 juin 2026.
Spectacle Kaleïdoscope
Manthelan Indre-et-Loire
Tarif : 29 – 29 – EUR
29
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-06 23:30:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07
Spectacle mêlant chant, danses, mise en scène.
Les 5 et 6 ouverture des portes à 19h30.
Le 7 ouvertures des portes à 16h30.
Manthelan 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 69 72 27 39 musenscene37@gmail.com
English :
A show combining singing, dancing and staging.
Doors open at 7:30pm on 5th and 6th.
Doors open at 4:30pm on the 7th.
