Fénétrange

Spectacle la belle Icare

Cour du château Fénétrange Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

La Belle Icare revient cet été avec le Cirque du Désastre ! Un petit chapiteau, des instruments de musique parsemés ça et là, une odeur de poussière et de laque, un peu comme chez mémé. Entre portés acrobatiques, trapèze Washington, cadre coréen et mélodies variées, sept acrobatesmusicien·ne·s autour de la quarantaine s’interrogent avec panache et sans chichis. L’habit fait-il le moine ? Sommes-nous vraiment ce que nous donnons à voir ? Ne peut-on voler que dans nos rêves ? Et si tout cela n’était qu’une mascarade… Alors autant en faire une fête ! Buvette et restauration à partir de 18h00.Tout public

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Cour du château Fénétrange 57930 Moselle Grand Est la.petitescene@laposte.net

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English :

La Belle Icare returns this summer with Cirque du Désastre! A small big top, musical instruments scattered here and there, a smell of dust and hairspray, a little like Grandma’s house. Between acrobatic lifts, Washington trapeze, Korean frame and a variety of melodies, seven acrobat-musicians in their forties question themselves with panache and no fuss. Do clothes make the man? Are we really what we appear to be? Can we only fly in our dreams? And what if it’s all a masquerade? Then we might as well make it a party! Refreshments and catering from 6:00 p.m.

L’événement Spectacle la belle Icare Fénétrange a été mis à jour le 2026-06-16 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG